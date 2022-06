VivaTech2022 : téléportez-vous dans un territoire français grâce à DigitaLandmarks

02/06/2022 Yannick SOURISSEAU

Installée depuis le 23 mai dernier en plein cœur de la gare Montparnasse à Paris, la fenêtre immersive de la startup angevine DigitaLandmarks fait sensation. Retenu par la SNCF, cette innovation qui séduit les voyageurs ferroviaires sera présentée aux visiteurs sur le stand de la compagnie, du 15 au 18 juin, à VivaTech 2022. L’occasion de voir comment les voyageurs peuvent désormais se téléporter en Anjou, l’une des destinations au départ de la gare parisienne et première à être proposée au public.

« Nous sommes ravis de soutenir ce projet innovant qui permet de mettre en valeur notre territoire de façon originale et bienveillante. »

Visiter les territoires français comme si vous y étiez grâce à une fenêtre immersive. Une innovation technologique que la jeune entreprise DigitaLandmarks, dont le siège est installé à Angers (49), va présenter lors du grand rendez-vous de la Tech qui aura lieu du 15 au 18 juin prochain, sur le stand de la SNCF. L’occasion pour les visiteurs de discuter avec les concepteurs et savoir comment se plonger au cœur des territoires, sans quitter la gare Montparnasse, en totale immersion.Destinée à mettre en valeur les territoires, ce dispositif digital qui offre aux voyageurs une expérience émotionnelle inédite permet de téléporter vers les territoires desservis par la SNCF, depuis la gare Montparnasse, en quelques secondes. Cette initiative technologique a séduit la SNCF, autant que les voyageurs qui n’hésitent pas à la tester. D’autant qu’ils sont plus de 100 000 à passer devant.Cette fenêtre, permet de donner un coup de projecteurs sur les régions françaises, à raison de une par mois. Pour l’instant, ceux qui prennent le train de manière habituelle ou occasionnelle peuvent s’immerger en Anjou, un des départements de la Région des Pays-de-Loire, desservi plusieurs fois par jour, par des lignes TGV, au départ de Paris-Montparnasse.», déclare Lilian RABIN, le fondateur de DigitaLandmarks. « Elle établit une première conversation entre les visiteurs de la gare et les territoires vers lesquels il est possible de rendre en train, donnant un avant-goût poétique de ce qu’ils peuvent en fait découvrir facilement et rapidement de leurs propres yeux ! ».Pour cette première expérience, c’est le département du Maine-et-Loire qui est mis à l’honneur du 23 mai au 23 juin. Cette expérience unique permet de visiter, en s’immergeant dans le décor, les trésors de cette région très touristique avec la Loire et ses châteaux, mais pas seulement. On peut même participer aux vendanges des vignobles de renom que compte ce territoire ou visiter le parc ludo-éducatif Terra Botanica. C’est certainement un moyen ludique de découvrir les belles provinces françaises, avant de prendre le train, une occasion unique pour les Franciliens de passage tous les jours dans cette grande gare de l’ouest parisien. Il suffit de se positionner sur le « vortex » et de se laisser embarquer dans un monde virtuel, dans lequel le spectateur devient acteur. Un QR Code permet d’obtenir des informations sur la région visitée virtuellement.Et la démonstration semble concluante puisque «» ajoute Lilian RABIN. «».Anjou Tourisme, l’Agence départementale du tourisme de l’Anjou créé à l’initiative du Département du Maine-et-Loire, est plutôt fière d’avoir eu l’audace de se lancer dans cette première expérience. D’autant plus facile que le studio DigitaLandmarks est installé à Angers, chef-lieu du département.», déclare Sophie YANNOU, directrice d’Anjou Tourisme. Une chose est certaine, ce type de communication capte mieux l’attention des voyageurs de passage qu’un banal panneau d’affichage grand format.Enfin, Pour Morgane CASTANIER, directrice Marketing et Technologies de SNCF Gares & Connexions, «La fenêtre immersive qui sera présentée sur le stand de la SNCF à VivaTech 2022, est installée dans le Hall Vasarely, fraîchement rénové, de la gare Montparnasse à Paris.