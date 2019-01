« Vivre à Angers », une application qui renforce l’intelligence du territoire

10/01/2019

Regrouper toutes les applications digitales d’une ville, en une seule, l’idée n’est pas nouvelle. Mais faire en sorte qu’elle corresponde aux besoins des usagers, c’est une démarche plutôt novatrice. Angers qui ambitionne d’être un vrai territoire intelligent, vient de faire un grand pas avec son application mobile « Vivre à Angers », laquelle devrait permettre aux citoyens d’accéder aux services publics territoriaux et de s’informer de la vie de la cité en quelques clics.

« Les retours de consultation des Angevins nous ont permis de définir la solution mobile la plus adaptée à leurs besoins ».

», aurait pu dire Constance Nebbula, la conseillère municipale déléguée au Numérique et à l’Innovation, en présentant hier soir, au Musée des Beaux-Arts d’Angers, la nouvelle application digitale «». Si elle n’a pas paraphrasé l’astronaute Neil Armstrong, lorsqu’il fit, le 21 juillet 1969, ses premiers pas sur la Lune, l’application qu’elle présentait, première brique de la démarche de territoire intelligent entreprise par la ville et sa communauté urbaine, est presque comparable, toutes proportions gardées bien sûr.En effet, si Angers s’investit depuis plusieurs années dans une démarche de numérisation et de mise a disposition de ses données (Open Data), les habitants disposaient d’une kyrielle d’applications (Agenda culturel, tri des déchets, infos travaux, marie 5 sur 5, …) accessibles depuis un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur, pour la plupart peu ou pas utilisées. La ville d’Angers a donc fait un bon de géant en mixant toutes ces applications pour n'en faire qu'une. Une simplification qui devrait permettre aux angevins de mieux connaitre leur ville et de se tenir facilement informé de l’actualité, des offres de services, de la mobilité à la culture, en passant par les travaux et même l’ouverture des piscines et salles de loisirs.(une jeune entreprise angevine spécialisée dans les applications mobiles – NDLR) », a déclaré Constance Nebbula, a un parterre d’Angevins ayant collaboré de près ou de loin à la mise en œuvre de ce projet. «».Après discussion et échanges avec les candidats, pour la plupart nationaux, c’est finalement une petite entreprise locale, mais très connue dans le milieu des développeurs d’applications mobiles, Playmoweb qui a été retenue. Pour Remi Lanoes, le gérant, c’est la consécration. «», a souligné, avec humour le gérant de cette jeune pousse angevine. Nul doute que cette réussite en appellera d’autres, des entreprises et des villes n’y seront pas insensibles. «». Playmoweb a développé entre autres, l'application iDVroom , le covoiturage courte distance partenaire de la SNCF.Cette application, disponible sur iOS et Android , «», selon Constance Nebbula regroupe un éventail de services mobiles et notamment les actualités de la ville et de la Communauté urbaine, l’agenda des activités culturelles, les horaires des bus et des trams, les places de parking disponibles, les menus des services de restauration scolaire, les horaires des piscines, la qualité de l’air, … Elle est également liée à la carte multiservice A’tout et l’application de stationnement Pay By Phone.Véritable couteau suisse de la vie dans la cité, cette application offre la particularité d’être entièrement personnalisable par l’utilisateur, lequel pourra ainsi aller directement consulter les services qu’il utilise au quotidien, et même recevoir des alertes en temps réel, pour ne rien oublier.», poursuivent Constance Nebbula et Remi Lanoes. «».Les usagers n’ont pas été oubliés et c'est même ce qui fait la particularité de ce projet. Ils ont été mis à contribution, pour la mise en œuvre et les tests avant ouverture officielle de l’application. Un partenariat a été notamment établi avec des utilisateurs, des représentants des dix quartiers de la ville et les commerçants. «», a conclu Constance Nebbula, rappelant au passage que cette application est «».