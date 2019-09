Voi lance une école de conduite digitale pour trottinettes électriques

11/09/2019

Outil de mobilité urbaine incontestable, très prisé des jeunes mais pas seulement, la trottinette électrique envahit rues et trottoirs des grandes villes, engendrant de plus en plus d’accidents. Conscient de la nécessité d’apprendre les règles de bonne conduite aux utilisateurs, l’opérateur scandinave VOI, l’un des leaders du marché de la trottinette en « free floating », lance la première école de conduite digitale pour les utilisateurs de ces nouveaux deux roues.





« Nous pensons qu'il incombe aux entreprises comme la nôtre de montrer l'exemple et d'établir les règles de base de la bonne conduite », explique Caroline Hjelm, directrice marketing Europe de Voi en présentant la première école de conduite digitale, certifiée par l'Agence suédoise de sécurité routière pour utilisateurs de trottinettes électriques. « Notre test de conduite en ligne a été lancé pour aider les utilisateurs, nouveaux ou habitués, à tirer le meilleur parti de nos engins, en soulignant clairement notre engagement en matière de sécurité ». Et celle-ci passe par une meilleure utilisation des espaces réservés en premier lieu aux piétons, utilisateur prioritaire et qui se fait régulièrement surprendre quand ce n'est pas heurter par des trottinettes aussi silencieuses que rapides. « Les piétons ne sont pas plus en danger qu'avec les autres moyens de transport urbain comme les vélos par exemple, mais nous sommes conscients qu'il faut éduquer les utilisateurs et les inciter à respecter les règles qui assurent leur sécurité et celle des autres usagers, alors que le parc de trottinettes électriques connaît une croissance rapide », poursuit Caroline Hjelm. L'opérateur Suédois VOI est l'un des leaders européens de la micro-mobilité urbaine, très présent dans les grandes métropoles et notamment à Paris. Comme beaucoup d'entreprises nordiques cet opérateur est très attaché à la sécurité. Il est donc tout à fait justifié que l'entreprise qui constate un nombre croissant d'accidents cherche à sensibiliser des utilisateurs pris par un vent de liberté et qui en oublie les règles élémentaires de circulation sur l'espace urbain. Entre les piétons, premier prioritaire de cet espace, les vélos, les véhicules motorisés (deux et quatre roues), il faut arriver à prendre sa place et certains ont tendance à la prendre de force au risque d'y laisser leur vie.

Un opérateur engagé et responsable