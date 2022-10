Voiture électrique : Un décret va faciliter le raccordement des parkings des résidences immobilières.

04/10/2022 Yannick SOURISSEAU

Poussée par le Gouvernement français et les constructeurs, la voiture électrique a le vent en poupe. Si les propriétaires de maisons individuelles peuvent recharger à domicile, ce n’est pas le cas de ceux qui habite dans un immeuble collectif. Des bornes doivent alors être installées sur les parkings des résidences. Un décret, publié en septembre et applicable en 2023, devrait faciliter le développement des infrastructures de recharge en copropriété.





Pour Marianne LAIGNEAU, Présidente du Directoire d’Enedis, c’est une avancée majeure : « Nous saluons la publication de ce décret qui s’inscrit dans une dynamique de décarbonation de la mobilité. En tant qu’entreprise de service public, nous avons à cœur de permettre aux Français d’accéder facilement et durablement à la recharge de leur véhicule électrique en copropriété. C’est aux côtés de toute la filière électrique que nous assurerons cette mission. C’est pour nous une illustration de la nouvelle France électrique au service de la transition écologique ». Selon l’INSEE, un Français sur deux vit en résidence collective. S’ajoute à cela que dans le résidentiel privé, environ 180 000 copropriétés disposent de plus de 10 logements et d’un parc de stationnement. Ce qui représente environ 6,9 millions de places de parking à équiper sachant qu’à ce jour seulement 2% des copropriétés sont équipées d’une infrastructure de charge alors 89% des utilisateurs de véhicules électriques effectuent leur recharge à domicile quand ils le peuvent, c’est notamment le cas des propriétaires de maison individuelle, selon une étude Enedis/BVA effectuée en 2021.Sachant que d’ici à 2035, 17 millions de véhicules électriques devraient être en circulation contre 960 000 véhicules électriques ou hybrides rechargeables aujourd’hui, selon le baromètre AVERE d’août 2022 . Il va donc falloir des points de recharge et certainement renforcer le réseau électrique pour qu’il puisse absorber cette consommation. Et au moment où le prix de l’électricité augmente et l’approvisionnement risque de connaitre des défaillances, ce n’est pas gagné.Malgré tout, convaincu que la fourniture d’énergie suivra, Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, se mobilise pour accélérer le développement de la recharge électrique. L’entreprise de service public va pouvoir, grâce à un nouveau décret, avancer le financement des infrastructures de raccordement électrique des parkings de collectivités.Conformément à la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 , l’État a publié le 21 septembre dernier un décret pour faciliter le développement des infrastructures de recharge en copropriété. « La solution « réseau public de distribution » consiste à créer une infrastructure publique jusqu’à la place de parking, avance Enedis ».Pour Marianne LAIGNEAU, Présidente du Directoire d’Enedis, c’est une avancée majeure : «».

Un décret qui facilite la prise de décision en Assemblée générale des copropriétaires

Concrètement avec ce dispositif, Enedis avance à la copropriété, dans un premier temps, les frais d’installation et de raccordement d’une infrastructure collective dans le parking. La décision de cette installation étant alors prise en Assemblée générale des copropriétaires.



Les copropriétaires demanderont ensuite le raccordement de leur place individuelle de parking à cette nouvelle installation collective et versent à Enedis une contribution au coût de l’infrastructure collective (les modalités de cette quote-part n’ont pas encore été établies)



Ensuite les copropriétaires font installer et financent la borne de recharge individuelle de leur choix et souscrivent un contrat de fourniture d’électricité avec le fournisseur de leur choix.



Selon Enedis, ce dispositif devrait être applicable à partir de 2023, sous réserve de la parution des textes règlementaires complémentaires, notamment des arrêtés, et des paramètres techniques et financiers définis par La Commission de régulation de l'énergie (CRE).