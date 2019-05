Wizzili : un véritable assistant pour famille connectée

23/05/2019

Il n’a rien à voir avec les Google Home et autre Amazon Echo. L’assistant Wizzili créé par Wishi, une startup toulousaine, est un vrai majordome digital dont l’objectif n’est pas de diffuser de la musique ou de répondre à des questions encyclopédiques, mais bien d’assister la famille au quotidien. Présenté au CES de Las Vegas, puis récemment à Viva Tech, ce nouvel objet connecté ne manque pas d’intérêt.

« Wizzili est à l’opposé des assistants vocaux traditionnels en se concentrant sur sa mission d’organisation ».

.

Inutile de lui demander la date de naissance d’une star du cinéma ou une recette de cuisine, allumer la lumière ou diffuser votre radio préférée, Wizzili ne sait pas faire. Son approche est totalement différente des assistants vocaux traditionnels proposé par les GAFA (Google, Amazon et Apple). «», explique Grégoire TYROU, fondateur de Wishi, l’entreprise qui a conçu Wizzili. ( voir interview vidéo », explique ce jeune ingénieur, en premier lieu parents de jeunes enfants. «».Pour la famille du concepteur et ceux qui se sont associés au projet il s’agissait de concevoir un outil pratique, facile à utiliser et même à déplacer et surtout efficace dans l’organisation de la journée des parents modernes. «», poursuit Grégoire TYROU. «». Ce qui est loin d’être le cas des enceintes connectées lesquelles captent nos habitudes de vie au profit de ceux qui les commercialisent.Développé en collaboration avec des chercheurs en anthropologie digitale de l’University Collège of London et des chercheurs en intelligence artificielle (IA) de l’Université de Toulouse III, Wizzili se veut avant tout pratique et utile. L’assistant vocal qui se pose facilement sur une base de recharge peut être facilement déplacé dans la maison pour reconnaitre les membres du foyer à la voix et adapter son comportement en fonction du besoin.L’assistant est lié à une application mobile compatible iOS et Android qui permet de mettre en place et de suivre un véritable tableau de bord familial. On peut y consulter un agenda partagé, on consulte les messages et les événements de la famille, la liste des courses à faire, un pense bête, une liste d’actions à réaliser, tout ce qu’une famille vit au quotidien, qu’elle ne se sait pas ou ne peut pas orchestrer par manque de temps. C’est là que l’assistant prend le relais.Il suffit de lui dire : «» et aussitôt l’assistant les note dans la liste des courses à faire. Ou encore un enfant peut lui dire : «» et l’assistant lui répond : «». Les parents reçoivent alors un message qui permet de les rassurer. C’est aussi un rappel pour les sorties, les choses à faire, l’heure d’aller au sport, etc… En fonction de la situation l’assistant s’adapte, en faisant passer le message, mémoriser un rappel, mettre à jour l’agenda ou encore établir la liste des courses. Le quotidien de chaque famille.», insiste Grégoire TYROU. «(tablette d’Apple NDLR)».Actuellement l’entreprise produit les 200 premiers assistants. Une première partie sera livrée fin juin. Ensuite les personnes intéressées pourront précommander sur le site web de Wizzili , leur assistant pendant l’été, au prix de 99 € au lieu de 129 € pour pouvoir l’utiliser dès la rentrée scolaire de septembre. Ensuite l’appareil devrait être disponible dans différents circuits de commercialisation, des négociations sont en cours, et peut-être sur Amazon. «», s’amuse Grégoire TYROU. «