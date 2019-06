Women only, enfin un peu de sécurité pour les femmes !

27/06/2019

Depuis le 24 juin, une option un peu particulière est disponible sur la plateforme de covoiturage urbain Citygo. En effet, la start-up propose désormais "women only" dédiée aux femmes, pour, en tant que conductrice ou passagère, ne choisir que des femmes ou n'être choisie que par des femmes.

Même si les plateforme de covoiturage prennent toutes les précautions d'usage pour assurer la sécurité des voyageurs, en demandant l'identité de ceux qui s'inscrivent, qu'ils soient conducteurs ou passagers, voyager avec un inconnu, surtout lorsqu'on est une femme seule, peut présenter un risque. Certaines jeunes femmes ont pris la mesure de ce risque. Dès qu'elles choisissent un covoiturage elles s'inquiètent de savoir si le conducteur est masculin, et si c'est le cas, à ce qu'il y ait un autre passager ou passagère, au cas où. Elles choisissent donc plus facilement des covoiturages avec des conductrices.A Paris, 51 % des femmes se sentent en insécurité dans les transports en commun selon l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Alors Citygo s'est dit que ce serait une bonne idée queWomen Only est donc la solution.Mesdames, vous avez rendez-vous sur : https://www.citygo.me ou sur l'application mobile !A noter que BlaBlaCar, le spécialiste du covoiturage longue distance, a également pris en compte cette situation et l’a intégré dans ses fonctionnalité de sécurité.L'optionleur permet donc de trouver un covoiturage entre femmes.