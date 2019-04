Yespark franchi le cap des 30 000 places de stationnement

23/04/2019

Spécialisée dans le stationnement de proximité, la jeune pousse Yespark enregistre une hausse conséquente du nombre de places mises à disposition sur son application. Désormais elle propose plus de 30 000 emplacements sur plus de 2000 parkings situés dans 400 communes françaises. De quoi voir l’avenir avec sérénité.

En un an, la startup Yespark est passée de 21 000 places de stationnement à plus de 30 000. Un bon en avant qui témoigne de l’intérêt des bailleurs sociaux, avec lesquels la jeune entreprise travaille, pour la mise à disposition des places non utilisées par les résidents. Alors que les surfaces piétonnes et les espaces réservés aux cyclistes augmentent, au détriment des voitures, la jeune entreprise qui référence les places disponibles dans les immeubles collectifs pour les mettre à disposition des automobilistes qui doivent, pour diverses raisons accéder aux centre-villes, se positionne comme un acteur de référence pour proposer une solution en cohérence avec les nouveaux défis en matière d’urbanisme et de développement durable.



Avec plus de 30 000 places de stationnement de proximité et sécurisées, réparties dans plus de 2000 parking, sur l’ensemble du territoire français, la jeune entreprise a franchi un cap décisif et surtout enrichi son maillage territorial à raison de plus d’un parking mis à disposition par jour. Les bailleurs sociaux avec lesquels travaillent l’entreprise étant de plus en plus nombreux à lui faire confiance.



Réparties dans plus de 2 000 parkings, ces places permettent à Yespark d'enrichir son maillage territorial grâce à un rythme soutenu d’ouvertures de plus d'un parkings par Jour.



Créé en 2014 par Thibaut Chary et Charles Pfister, Yespark est devenu au fil du temps le spécialiste de la location longue durée de places de parking. S’appuyant sur une plateforme particulièrement ergonomique, la société est désormais présente dans plus de 400 communes. C’est notamment le cas à Paris et Lille où elle a réussi à mettre près de 3000 places nouvelles à disposition, en intramuros.



« Grâce à notre solide réseau de partenaires, nous sommes bien positionnés pour assurer et proposer des alternatives sérieuses au stationnement de voirie », explique Thibaut Chary, co-fondateur de Yespark, qui outre les places disponibles à ciel ouvert, propose également des places dans les parking souterrain. Une solution d’avenir pour ce dernier : « Il y a de multiples bénéfices à passer en souterrain : voitures plus sécurisées, moins de pollution visuelle et plus d’aménagements de l’espace public envisageables pour ne citer que les plus évidents ». Et de poursuivre : « Nous voulons être moteur dans cette transition et rendre notre application accessible au plus grand nombre ».



Le parking souterrain : un défi d’avenir pour les collectivités