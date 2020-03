Zonocalm : une solution acoustique innovante pour les espaces de travail

06/03/2020 Yannick SOURISSEAU

Le 12 mars prochain est déclaré Journée Nationale de l’Audition. A cette occasion, la marque française Zonocalm souhaite mettre le focus sur la santé auditive au travail. Avec le développement des « open space » dans un nombre croissant d’entreprises, les pathologies qu’engendrent le bruit au travail ne sont pas à prendre à la légère.

», relève le fabricant de panneaux acoustiques « Zonocalm », une marque du groupe français YENA, reconnu depuis plus de 20 ans pour l’excellence de ces produits.Les entreprises se voulant flexibles en matière de nombre de salariés, nombreuses sont celle qui adoptent la solution de plateaux partagés par des dizaines, voire plus, de salariés, dont les postes de travail, sont le plus souvent séparés par de simples « cloisonnettes ». Ces espaces dits ouverts (open space) sont la solution employée notamment par les centres d’appel et les espaces de coworking.Avec le bruit ambiant et les mouvements des salariés, difficile de se concentrer et de profiter d’un minimum d’intimité. Les chiffres sont d’ailleurs éloquents. En effet, selon une étude de l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité), réalisée l’an dernier, les facteurs liés au bruit sont corrélés avec la satisfaction au travail. Source d’irritabilité, ils arrivent bien avant ceux associés à la température des locaux, à la qualité de l’éclairage et de l’aire. Dans une étude similaire l’IFOP souligne l’augmentation des risques psychologiques et de la perte de productivité.Plus de 80% des employés se plaignent du bruit au bureau, que ce soit celui des conversations entre collègues et du téléphone, dont les sonneries pas toujours mises en sourdine, sont considérées comme des plus gênantes. Ces bruits entrainent le plus souvent de mauvaises relations entre collègues et une irritabilité chronique, lesquels ne sont pas propices à une bonne qualité du travail.