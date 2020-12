Zoom et Teams, deux outils de communication qui tirent profit de la crise sanitaire

02/12/2020 Yannick SOURISSEAU

Si la crise sanitaire que nous traversons entraine une crise économique sans précédent, à l’échelle mondiale, pour bon nombre d’entreprises, notamment celles qui étaient déjà sur le fil du rasoir, pour d’autres c’est plutôt l’inverse. L’obligation de rester à son domicile, entraine un sursaut de l’utilisation des outils numériques de visioconférence, que ce soit sur le plan professionnel ou familial.

Si la crise économique qui découle de la pandémie de Covid-19 et notamment l’obligation, tant faire se peut, de rester confiné à son domicile, va inévitablement mettre sur la paille un nombre important d’entreprise et notamment les plus faibles, pour d’autres cette crise sera bénéfique.



C’est notamment le cas des ténors de la vente en ligne qui profitent de cette crise pour engranger des profits record. C’est également le cas des structures spécialisées dans les logiciels de visioconférence, lesquels ont connu un essor considérable lors du premier confinement en mars dernier. Une montée en puissance qui se poursuit, les entreprises étant invitées à poursuivre la mise en télétravail de leurs salariés dès lors que cela était possible, pour éviter toute contamination à l’intérieur même des lieux de travail.



A cela s’ajoutent les réunions de famille à distance, sport en commun et autres apéritifs qui permettent de garder le lien sans prendre les risques d’un déplacement.



Situé juste derrière Cisco Webex Online Meeting et Microsoft (Teams et Skype), Zoom de Zoom Vidéo Communication serait, selon l’agence américaine Gartner, la meilleure solution de communication du marché. Certains lui reprochant, sans doute sur les conseils intéressés des concurrents, des problèmes de sécurité. Des problèmes aujourd’hui résolus.

Zoom, une solution performante et facile à utiliser

Zoom permet de réaliser des réunions à distance en visioconférence (formations, assistance technique…) réunissant 2 utilisateurs ou plus, avec : un système d’audioconferencing pour permettre aux personnes disposant d’une mauvaise connexion internet de rejoindre la réunion par le réseau téléphonique, des arrière-plans personnalisables, la possibilité de lever la main avant de s’exprimer, le partage de plusieurs écrans et du son, l’envoi de des messages instantanés. Cet outil de plus en plus utilisé permet l’organisation de webinaires vidéo intégrant : des formulaires d’inscription adaptés au besoin d’une équipe marketing et réunissant jusqu’à 1 000 participants, une diffusion via Facebook Live ou YouTube Streaming, un chat en direct pour répondre aux questions des participants, une gestion de replay avec inscription a posteriori. Enfin Zoom s’intègre parfaitement avec les calendriers comme Outlook ou Gmail, pour programmer ou rejoindre des réunions.



Et ça marche tellement bien pour cet outil qui s’est révélé avec la crise sanitaire, que la société qui le propose enregistre pour le troisième trimestre un revenu qui s’élève à 777,2 millions de dollars, soit une hausse de 367 % par rapport à l'année précédente (source NASDAQ). « Nous aspirons à fournir la plateforme de communication la plus innovante, la plus sûre, la plus fiable et la plus performante pour aider les gens à se connecter, à collaborer, à construire et à apprendre sur Zoom », a déclaré Eric S. Yuan, fondateur et PDG de Zoom.

Teams un outil collaboratif intégré dans la suite Office de Microsoft

De son côté Teams du géant Microsoft qui se partage le marché de la communication avec une autre application, Skype, racheté en 2011, intègre sa solution de communication en mode Office 365, dans l’univers des produits qu’ils proposent aux entreprises.



Très prisé par les professionnels, Teams se présente donc comme une plateforme collaborative, qui descends sa technique de Skype Entreprise et Lync un outil de connexion virtuelle entre un responsable et ses collaborateurs qui rassemble tous les composants d’une parfaite réunion à distance : audio et/ou visioconférence regroupant jusqu’à 250 personnes en simultanée, avec : un système d’audio-conferencing (option payante) pour permettre aux personnes disposant d’une mauvaise connexion internet de rejoindre la réunion par le réseau téléphonique, des arrière-plans personnalisable et de mode de visionnage exclusif, la possibilité de lever la main avant de s’exprimer ; de partage d’écran et prise de contrôle à distance pour un dépannage technique rapide ou une formation, d’un espace de messagerie instantanée avec 1 ou plusieurs destinataires, permettant d’échanger du texte, des images, des vidéos…



A cela s’ajoutent des liens directs avec la suite Microsoft, du stockage à la planification, en passant par les captures d’écran et des applications tierce comme Wrike, Trello ou SmartSheet



Sur le plan des coûts, Zoom propose plusieurs tarifications : Un tarif de base : gratuit, mais limité à 45 minutes de réunion, un tarif Pro à 139,90€/an/animateur, un tarif Affaires à 189,90 €/an/animateur et un tarif Zoom United Business : 326 €/an/animateur.



Ce qui fait la force de Microsoft Teams c’est ne pas être commercialisé séparément, mais est inclus dans plusieurs offres Microsoft : Office 365 Business Premium : 10,50 €/mois/utilisateur, Office 365 Business Essentials : 4,20 €/mois/utilisateur et Microsoft 365 : à partir de 16,90 €/mois/utilisateur.

Entre Zoom et Teams, lequel choisir ?

Le choix dépendra bien évidemment de votre besoin. Si vous souhaitez déployer rapidement un logiciel pour rester en contact avec des personnes à distance, sans nécessairement collaborer avec elles, Zoom suffira.



Pour ceux qui ont besoin d’une véritable solution pour mettre en place une entreprise virtuelle pour collaborer de manière efficace à distance, Microsoft Teams est la solution, sachant que du côté prix, mise à part l’offre gratuite de Zoom, mais limitée en durée, celle de Microsoft se révèle plus complète, mieux intégrée et finalement moins chère que les abonnements Zoom. Non seulement l’utilisateur bénéficiera de la puissance de Teams pour le collaboratif, mais en plus il aura accès, selon l’offre, à un espace de stockage sécurité, de la suite logicielle Office, installable sur 5 postes et une suite d’outil de sécurité avancée pour empêcher le vol et la fuite de données. Pas étonnant que Teams soit privilégié par les grandes entreprises dans lesquelles Microsoft est déjà fortement implanté.