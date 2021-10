i-Cust : une solution qui dynamise les petits commerces de proximité

15/10/2021 Yannick SOURISSEAU

En matière de gestion des petits commerces de proximité, les outils d’aide à la prise de décision et de vente en ligne, ne manquent pas. Mais la crise sanitaire est passé par là et bon nombre de ces petites boutiques, déjà sur le fil du rasoir depuis plusieurs années, ont des difficultés à faire jeu égal avec les enseignes de la grande distribution, sur place ou en ligne. Basée entre Pays Basque et Béarn, i-Cust leur apporte une solution de marketing permettant de se hisser au niveau des plus grands.

« Le commerce de détail est le centre de toute société humaine : sans commerce, une ville meurt ».

», déclare Bruno Bacile, « jeune startupper » de 54 ans, fondateur de la solution i-Cust.Ce n’est pas nouveau et la crise sanitaire a exacerbé ce constat : beaucoup de commerces de proximité, «», relève Bruno Bacile, n'ont pas pu relever les défis qui s’imposaient, par manque d'outils simples à utiliser. Manque de moyens, de finances, de temps, les petits commerçants souvent seuls ou presque, ne peuvent pas soutenir la comparaison avec les ogres de la grande-distribution ou des grandes enseignes franchisées.Tout simplement parce que ces petits commerçants ne bénéficient pas des mêmes outils de communication et de fidélisation des clients que ceux des grandes enseignes. Elles ne peuvent donc pas, comme le font ces dernières, gérer correctement leur fichier client, mettre en place des programmes de fidélité sur-mesure, développer des outils de communication locale et des technologies digitales de pointes tels que les SMS, SMS vocaux, emailing et mailing courrier. Et aujourd’hui dans ce monde du commerce, sans concession, le bouche à oreille n’est plus suffisant.« La redynamisation des commerces passe aussi par la digitalisation des commerces de proximité », poursuit Bruno Bacile.i-Cust est une solution qui fonctionne en mode SaaS ( Software as a Service) c’est à dire une solution logicielle applicative hébergée dans le cloud et exploitée en dehors de l'organisation ou de l'entreprise par un tiers, aussi appelé fournisseur de service. Cette solution permet aux commerçants indépendants de profiter d’outils de communication physiques et digitaux puissants, en toute simplicité. Elle propose des fonctionnalités similaires à celles utilisées par les enseignes, les marques et le e-commerce, dans un contexte de concurrence digitale très forte.Cette application permet ainsi de constituer simplement un fichier clients, de gérer un programme de fidélité sur mesure, de réaliser simplement des segmentations de clientèle et, en fonction des résultats, de décider du support de communication le plus adapté… «», affirme le concepteur.Avec la solution i-Cust, un commerçant peut décider de créer une campagne de SMS à 10 heures le matin, et la lancer à 10h30 par exemple, pour profiter des premiers retours 5 minutes plus tard. Qu’il décide de cibler 10 ou 10 000 clients, l’envoi est immédiat. Pour faciliter la tâche aux commerçants, l’application met des modèles de SMS à leur disposition.», s’amuse Bruno Bacile, fort d’une expérience de 25 ans, auprès des commerçants indépendants pour les aider à réaliser des campagnes de marketing direct et de communication dans des conditions optimales.L’idée d’i-Cust est née au début des années 2000, lorsque Bruno Bacile développe une solution pour un groupe de commerçants indépendants installés dans la ville de Pau (Nouvelle Aquitaine). Cette application permettait de gérer le fichier client du groupe, de gérer le programme de fidélisation commun, et de générer des chèques cadeaux inter-enseignes que les clients pouvaient dépenser dans chacune des enseignes. Elle permettait également à chacun de réaliser des opérations de mailing courrier, et fournissait des statistiques pour analyser les parcours clients et surtout l'apport des commerçants dans le chiffre d’affaires des autres participants.S’appuyant son expérience, Bruno Bacile a décidé de s’inspirer de cet outil pour créer i-Cust, avec pour mission d’aider les commerçants indépendants à continuer à exister : «», souligne-t-il.Même s’il n’est pas le seul sur ce marché, son application est plutôt simple d’emploi, d’autant que tous les commerçants ne maitrisent pas les outils informatiques. La mise en place d’une campagne de communication a donc été simplifiée à l’extrême afin de donner un maximum d’autonomie. La lecture des information nécessaires à la mise en place d’un programme de fidélisation est également simplifiée, rendant la solution adaptable à tous les commerces. Reste le prix, très attractif : avec un tarif d’abonnement de 19,90 € par mois, la solution qui permet un ciblage puissant, est très accessible, même pour les plus petits commerces.Pour en savoir plus : www.i-cust.com