lbc² : le premier événement digital de la Tech lancé par le site leboncoin

22/02/2021 Yannick SOURISSEAU

Qui ne connait pas ou n’a pas utilisé le site de petites annonces « leboncoin.fr » ? 1er site français de vente entre particuliers, leader sur les marchés de l’automobile, de l’immobilier et 2ème site privé français d’emploi, cette plateforme de vente qui est plébiscitée chaque mois par 29 millions de visiteurs uniques, innove en lançant en mars prochain son premier événement digital, lbc², dédié à la technologie et à l’innovation.

« Nous sommes une boîte tech, qui a su complètement se transformer dans les 4 dernières années ».

Lancé en 2003 par une société suédoise puis développé dans plusieurs pays dont la France, en 2006, avec le partenariat de SPIR communication, une filiale du groupe de presse Ouest France, « leboncoin », est devenu rapidement la première plateforme de vente de proximité entre particuliers, sur le territoire français, avec plus de 29 millions de visiteurs uniques chaque mois. Depuis 2019, la plateforme qui emploie 1400 collaborateurs en France, est passée sous la coupe d’une société norvégienne : Adevinta . En juillet 2020, cette firme a même annoncé l'achat d'eBay Classifieds Group, la branche petites annonces du géant américain eBay pour huit milliards d'euros, une transaction qui comprend une cession à eBay de 44 % du capital en actions de l'entreprise norvégienne, spécialisée dans les annonces en ligne. En 2019, les deux groupes mondiaux représentaient un chiffre d'affaires total de 1,57 milliard d'euros.Résolument digitale, cette plateforme de vente a su, au fil des ans, se transformer et innover pour répondre aux nouveaux enjeux de la « tech », aux besoins des utilisateurs et devenir aujourd’hui un acteur incontournable du numérique. Une success-story qui l’a poussé à organiser, le 4 mars prochain, là où on ne l’attendait pas vraiment, depuis son siège social du français du 85 FsM , au cœur du Sentier à Paris, son premier événement digital dédié à la technologie et à l’innovation. «», déclarent, dans un communiqué, les gestionnaires de la branche française du Boncoin.Cœur du « Hub Tech » du groupe leboncoin, où 400 ingénieurs parlent des langages parfois difficiles d’accès pour les profanes, le FsM est le lieu depuis lequel sera organisé lbc². Cet événement digital, entièrement gratuit, qui rassemblera des grands noms du monde de la tech, permettra aux acteurs de l’écosystème digital de prendre de la hauteur sur des sujets très techniques et comprendre les grandes stratégies et les défis de demain. «», soutiennent les organisateurs.Fort d’une expérience unique dans le domaine des nouvelles technologie et de sa capacité à s’adapter au changement, « leboncoin » donne rendez-vous à tous les curieux, férus de la tech, experts, étudiants, professionnels… à venir découvrir son premier évènement en ligne dans lequel interviendront des collaborateurs du site de vente et des invités renommés comme Charline Grenet Developer Relations à Microsoft, Ludovic Galibert, Senior Software Engineer Netflix, et Guillaume Rozier, fondateur de CovidTracker.», déclare Julien Jouhault - CTO leboncoin Groupe. «Et de poursuivre : «».Au programme de ce premier événement digital organisé par Leboncoin:● Thème 1 -ou comment trouver les bons outils, les bonnes méthodes et les meilleures technologies pour accompagner la croissance d’une plateforme.● Thème 2 -ou comment réussir sa croissance & manager une équipe de développeurs tout en soutenant une culture de l’apprentissage.● Thème 3 –ou comment mettre en lumière des personnes qui s’efforcent de faire rayonner dans leurs entreprises leurs convictions profondes. Comment faire du numérique, un outil créateur de valeur ?Détail du programme et inscription sur https://www.lbc2.fr Le 4 mars 2021 à 14h30Événement digital gratuit